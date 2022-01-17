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Фигуранта «дворцового дела» Константина Лакеева этапировали в СИЗО. Тиктокер проведет в колонии почти 3 года
Фигуранта «дворцового дела» Константина Лакеева этапировали в СИЗО. Тиктокер проведет в колонии почти 3 года
Новости

Фигуранта «дворцового дела» Константина Лакеева этапировали в СИЗО. Тиктокер проведет в колонии почти 3 года

Фигуранта «дворцового дела» Константина Лакеева этапировали в СИЗО-1 в Красноярске. Об этом «Арестантам 212» рассказала мама тиктокера. 

В декабре 2021-го Тверской районный суд Москвы приговорил 19-летнего блогера Лакеева к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима. По версии следствия, на митинге 23 января в Петербурге Лакеев повредил автомобиль сотрудников ФСБ. 

«Медиазона» (власти считают ее иноагентом) подробно рассказывала о деле Лакеева.

В январе 2021-го в России начались протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Массовые акции начались после того, как правоохранительные органы задержали политика в аэропорту по прилете из Германии. 

Источник: «Арестанты 212»

Фотографии: «Арестанты 212»

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