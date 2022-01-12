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Здание ЛДМ снесут. Что будет с зимним садом?
Здание ЛДМ снесут. Что будет с зимним садом?
Новости

Вопрос дняЗдание ЛДМ снесут. Что будет с зимним садом?

В социальных сетях 10 января появились сообщения о продаже крупномерных растений в зимнем саду Ленинградского дворца молодежи (ул. Профессора Попова, 47). В сообществе «Деревья Петербурга» рассказали, что 30 декабря в ЛДМ «уволили весь обслуживающий персонал, в том числе и тех, кто ухаживал за садом».

ЛДМ и участок в 4 га летом 2021 года купила Группа «Эталон». Модернистское здание планируют снести, а на его месте к 2026 году построить жилой комплекс.

В пресс-службе Группы «Эталон» о судьбе зимнего сада The Village сообщили следующее:

Растения зимнего сада Ленинградского дворца молодежи являются важными элементами оформления холла действующего Театра ЛДМ, который продолжает свою работу.

Вывозить растения в настоящее время представляется нецелесообразным. Специалисты управляющей компании Группы «Эталон» осуществляют необходимый уход за растениями, регулярно их поливают.

Наша компания при реализации проектов всегда внимательно относится к экологическим вопросам, поэтому в настоящее время прорабатываются варианты сохранения и передачи растений зимнего сада заинтересованным лицам и структурам. К моменту завершения работы театра ЛДМ планируется решить этот вопрос.

В движении «Деревья Петербурга» The Village рассказали, что около двух месяцев назад представители Группы «Эталон» сами вышли на активистов и предложили организовать встречу по судьбе зимнего сада ЛДМ. Однако встреча так и не состоялась.

Афиша Театра ЛДМ расписана до 24 апреля. В пресс-службе Группы «Эталон» не ответили на запрос The Village о предполагаемой дате сноса ЛДМ.

Источник: Группа «Эталон»

Фото на обложке: The Village

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