Ленинский проспект благоустроят в 2022 году

Купить рекламу
На Ленинском проспекте летом 2022 года проведут комплексное благоустройство, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Участок от Садового кольца до метро «Университет» сделают более комфортным для пешеходов — по всей длине магистрали высадят деревья, чтобы отделить тротуары от проезжей части.
Дополнительно озеленят и благоустроят лавочками и фонарями скверы и бульвары на площади Академика Тамма, улицах Академика Зелинского и Академика Петровского. Новое общественное пространство создадут и на улице Орджоникидзе, между полукруглыми домами, выходящими на площадь Гагарина. Площадь перед универмагом «Москва» расширят и украсят липовыми аллеями.
Источник, фотографии: блог Сергея Собянина