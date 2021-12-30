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Ленинский проспект благоустроят в 2022 году
Ленинский проспект благоустроят в 2022 году
Новости

Ленинский проспект благоустроят в 2022 году

На Ленинском проспекте летом 2022 года проведут комплексное благоустройство, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок от Садового кольца до метро «Университет» сделают более комфортным для пешеходов — по всей длине магистрали высадят деревья, чтобы отделить тротуары от проезжей части.

Дополнительно озеленят и благоустроят лавочками и фонарями скверы и бульвары на площади Академика Тамма, улицах Академика Зелинского и Академика Петровского. Новое общественное пространство создадут и на улице Орджоникидзе, между полукруглыми домами, выходящими на площадь Гагарина. Площадь перед универмагом «Москва» расширят и украсят липовыми аллеями.

Источник, фотографии: блог Сергея Собянина

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