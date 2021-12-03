Против активистов «Левого сопротивления» возбудили дело об экстремистском сообществе

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ФСБ возбудило уголовное дело в отношении шести активистов движения «Левое сопротивление».
Лидера «Левого сопротивления» Дарью Полюдову подозревают в организации экстремистского сообщества. Остальных фигурантов дела — активистов Сергея Кирсанова, Кирилла Котова, Игоря Кузнецова, Андрея Романова и Алены Крыловой — в участии в экстремистском сообществе.
Следствие считает, что Полюдова не позднее октября 2017 года создала «Левое сопротивление» с целью «подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, а именно публичного оправдания терроризма и публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности».
Активисты организовывали митинги, пикеты и шествия, «направленные на дискредитацию деятельности органов власти и провоцирование столкновений с сотрудниками полиции», говорится в постановлении.
Источник: SOTA