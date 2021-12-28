Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»

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Обновление
28 декабря, 13:25
Верховный суд постановил ликвидировать «Международный Мемориал»*.
В Верховном суде стартовало заседание по делу «Международного Мемориала»*, которому грозит ликвидация за нарушение закона об иноагентах. The Village следит за этим процессом.
Около здания Верховного суда начались задержания. Полицейские скрутили пожилого мужчину, у него был плакат с перечеркнутой свастикой.
Что уже стало известно в ходе заседания:
*Власти считают организацию иноагентом.
Источник: «Медиазона» (власти считают иноагентом)
Обложка: Alec Sander / SOTA