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Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»

обновлено28 декабря 2021

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28 декабря, 13:25

Верховный суд постановил ликвидировать «Международный Мемориал»*.

В Верховном суде стартовало заседание по делу «Международного Мемориала»*, которому грозит ликвидация за нарушение закона об иноагентах. The Village следит за этим процессом.

Около здания Верховного суда начались задержания. Полицейские скрутили пожилого мужчину, у него был плакат с перечеркнутой свастикой.

Что уже стало известно в ходе заседания:

  • Представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров считает, что «Мемориал»* создает «лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о ВОВ». Он просит удовлетворить иск и ликвидировать организацию;
  • Исполнительный директор «Мемориала»* Елена Жемкова сказала, что центр всегда признает ошибки и исправляет их. «Это 33 года длинного, черного тяжелого труда многих людей. И мы продолжаем работать для наших людей, для нашей страны», — сказала Жемкова;
  • Защитник «Мемориала»* Григорий Вайпан утверждает, что центр оплатил все штрафы по административным делам (кроме одного), а закон об иноагентах противоречит международному праву;
  • Вайпана поддерживает другой адвокат «Мемориала»* Мария Эйсмонт. Она говорит, что реальные причины попытки ликвидировать организацию — политические;
  • Иск Прокуратуры безоснователен, продолжает адвокат Генри Резник. По его словам, центр «не занимается политической деятельностью и не представляет никакие зарубежные организации»;
  • Минюст и Роскомнадзор поддержали в Верховном суде иск о ликвидации «Мемориала»*.

*Власти считают организацию иноагентом.

Источник: «Медиазона» (власти считают иноагентом)

Обложка: Alec Sander / SOTA

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