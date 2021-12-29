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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму закон «О гражданстве».
Своей поправкой он предложил лишать россиян гражданства за особо тяжкие преступления, например, торговлю наркотиками в крупных размерах, терроризм, организацию массовых беспорядков или экстремистского сообщества. Если проект примут, президент сможет отбирать гражданство у детей, усыновленных иностранными гражданами.
Получить гражданство в упрощенном порядке, в свою очередь, смогут жители бывшего СССР и их дети, а также люди, у которых в России живут близкие родственники-россияне.
Ознакомиться с полным текстом закона можно на сайте Госдумы.
Источник: Госдума, «Коммерсантъ»