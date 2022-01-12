Манеж на стадионе «Локомотив» достроят в 2022 году

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Легкоатлетический манеж на стадионе «Локомотив» планируют достроить в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.
Здание будет включать в себя крытый одноэтажный спортивный зал и трехэтажный административно-бытовой корпус с трибунами на 140 мест. Там будут располагаться тренажерный зал, помещение для хранения инвентаря, гардеробы для спортсменов, душевые, санузлы, кабинет оказания первой медицинской помощи, ложа для болельщиков-инвалидов, методический кабинет.
Основная арена предназначена для проведения тренировок и соревнований по бегу, прыжкам в длину и в высоту, толканию ядра и прыжкам с шестом.