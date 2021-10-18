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Карта дняСамые комфортные места для прогулок в Петербурге

Компания «Геосемантика» создала карту с самыми «гулябельными» (так создатели назвали главный критерий при составлении карты) местами в Петербурге. Карту можно посмотреть здесь.

«Это не очередная туристическая карта сс достопримечательностями нашего прекрасного города. Это карта, в которой учитывается не эстетика пространства, а то, насколько комфортно людям в нем находиться», — рассказывают создатели карты. По их словам, при составлении карты они руководствовались мнениями экспертов из области архитектуры и урбанистики. Карта оценивает «гулябельность» городского пространства с точки зрения следующих критериев: 

  • насколько здесь тихо?
  • есть ли поблизости растительность и видно ли ее?
  • какова плотность застройки в этом месте?
  • какая здесь высотность застройки?

Создатели карты предусмотрели обратную связь: вот тут можно оставить свое мнение, насколько карта соответствует вашим личным ощущениям. 

Источник: Компания «Геосемантика», Александр Семенов

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