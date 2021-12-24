В Москве открылась станция «Матвеевская» будущего МЦД-4

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В Москве после реконструкции открылась станция «Матвеевская» будущего МЦД-4.
После открытия новой станции поездки станут комфортными более чем для 50 тысяч человек, проживающих в радиусе 1,2 километра от станции.
Подобно «Матвеевской», в Москве за этот год реконстрировали и открыли восемь современных платформ с дополнительными железнодорожными путями, путепроводами и эстакадами будущих МЦД-3 и МЦД-4.
Сейчас на «Матвеевской» продолжается реконструкция подземного пешеходного перехода, который будет продлен до проспекта Генерала Дорохова. Работы планируется завершить в середине 2022 года.
Источник: сайт мэра Москва
Фотографии: Максим Мишин/Агентство «Москва»