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В Москве открылась станция «Матвеевская» будущего МЦД-4
В Москве открылась станция «Матвеевская» будущего МЦД-4
Новости

В Москве открылась станция «Матвеевская» будущего МЦД-4

В Москве после реконструкции открылась станция «Матвеевская» будущего МЦД-4.

После открытия новой станции поездки станут комфортными более чем для 50 тысяч человек, проживающих в радиусе 1,2 километра от станции.

Подобно «Матвеевской», в Москве за этот год реконстрировали и открыли восемь современных платформ с дополнительными железнодорожными путями, путепроводами и эстакадами будущих МЦД-3 и МЦД-4.

Сейчас на «Матвеевской» продолжается реконструкция подземного пешеходного перехода, который будет продлен до проспекта Генерала Дорохова. Работы планируется завершить в середине 2022 года.

Источник: сайт мэра Москва

Фотографии: Максим Мишин/Агентство «Москва»

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