Тереза Мавика покинула пост гендиректора фонда V–A–C

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Генеральный директор фонда V–A–C Тереза Мавика покинула пост, чтобы сосредоточиться на работе в Венеции.
C 28 декабря исполняющим обязанности гендиректора фонда становится Артем Бондаревский, который был заместителем Терезы Мавики по административным вопросам.
Мавика останется гендиректором площадки в Венеции, сохранит членство в Совете директоров V–A–C и будет сотрудничать с его председателем Леонидом Михельсоном как советник по международным проектам.
Источник: The Blueprint
Обложка: Киселев Сергей / Агентство «Москва»