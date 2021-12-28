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Тереза Мавика покинула пост гендиректора фонда V–A–C
Тереза Мавика покинула пост гендиректора фонда V–A–C
Новости

Тереза Мавика покинула пост гендиректора фонда V–A–C

Генеральный директор фонда V–A–C Тереза Мавика покинула пост, чтобы сосредоточиться на работе в Венеции.

C 28 декабря исполняющим обязанности гендиректора фонда становится Артем Бондаревский, который был заместителем Терезы Мавики по административным вопросам.

Мавика останется гендиректором площадки в Венеции, сохранит членство в Совете директоров V–A–C и будет сотрудничать с его председателем Леонидом Михельсоном как советник по международным проектам.

Источник: The Blueprint

Обложка: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

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