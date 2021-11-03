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Воры вернули медали теннисистке Елене Весниной (и еще передали ей конфеты с цветами)
Воры вернули медали теннисистке Елене Весниной (и еще передали ей конфеты с цветами)
Новости

Воры вернули медали теннисистке Елене Весниной (и еще передали ей конфеты с цветами)

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, что воры вернули ей медали Олимпийских игр и перстень олимпийских чемпионов. Они приложили букет цветов и коробку конфет.

Что произошло

В сентябре из дома Весниной в Подмосковье пропали медали и драгоценности. По словам теннисистки, сигнализация в тот момент не работала, поэтому грабители смогли взломать дверь и сейф.

Спортсменка обратилась в полицию с заявлением об ограблении. МВД возбудило уголовное дело по факту кражи (статья 158 УК). Максимальное наказание — от шести до десяти лет лишения свободы.

Что сейчас с медалями

Веснина отметила, что оперативники забрали медали на биологическую экспертизу. «Это конечно, мягко говоря, неожиданно, я уже ни на что не надеялась, преступников все еще ищут. Но я очень рада, что медали все же вернулись», — добавила спортсменка.

Источник: Елена Веснина, ТАСС, «РБК»

Обложка: Елена Веснина

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