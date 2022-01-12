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Бывшая команда медиа «Утопия»* запустила проект «Черта», посвященный насилию и неравенству в нашей стране.
Журналисты обещают писать не только на болезненные темы, но и стараться рассказывать вдохновляющие истории.
Медиа «Утопия»* было вынуждено прекратить работу в ноябре 2021 года после того, как Роскомнадзор внес его в список иноагентов. Причина — связь «Утопии» с НКО «Насилию.нет»*, которая попала в реестр иноагентов в декабре 2020-го.
*Власти считают эти организации иностранными агентами.
Источник: «Черта»