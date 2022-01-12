15 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Медиа дняПроект «Черта» — про насилие и неравенство в России

Бывшая команда медиа «Утопия»* запустила проект «Черта», посвященный насилию и неравенству в нашей стране.

Журналисты обещают писать не только на болезненные темы, но и стараться рассказывать вдохновляющие истории.

Медиа «Утопия»* было вынуждено прекратить работу в ноябре 2021 года после того, как Роскомнадзор внес его в список иноагентов. Причина — связь «Утопии» с НКО «Насилию.нет»*, которая попала в реестр иноагентов в декабре 2020-го.

*Власти считают эти организации иностранными агентами.

Источник: «Черта»

скопировать ссылку

Тэги

12 января 2022

Пользователи Face Pay пожаловались на некорректные списания средств

хочу ещё материалов
Закрыть