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Новости

«Медиазону» признали иноагентом из‑за дохода от Google‑рекламы и ссылок на «Медузу»

Минюст объяснил, почему включил «Медиазону»* в реестр иностранных агентов: за цитирование других иноагентов, а также за получение денег от Google-рекламы.

Цитирование иноагентов РКН нашел в девяти публикациях издания — это новости и статьи, где цитируются материалы «Медузы»*, «Радио Свобода»*, «Крым.Реалии»*, «Идель.Реалии»*, «Кавказ.Реалии»*, «Север.Реалии»*, «Сибирь.Реалии»*, «Настоящее время»* и других.

Также «Медиазона», по версии РКН, получила иностранное финансирование в 700 тысяч рублей за рекламные баннеры, расположенные на сайте медиа.

*Власти считают эти СМИ иностранными агентами.

Роскомнадзор 29 сентября признал иноагентом «Медиазону», ее главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова.

Источник: «Медиазона»

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