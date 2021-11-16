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Meduza хочет зарегистрировать фразу «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…» как товарный знак

В начале ноября Meduza (Минюст считает СМИ иноагентом) подала заявку в Роспатент. Издание хочет зарегистрировать как товарный знак фразу, которую обязаны писать СМИ-иноагенты — «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…».

Если Роспатент одобрит заявку, Meduza сможет печатать фразу на любых товарах, а также использовать ее для продвижения услуг и событий, например, для организации политических собраний. В таком случае, издание сможет требовать от других СМИ не использовать фразу как принадлежащий ей товарный знак.

Помимо этого, в Роспатент пришли еще две заявки от Meduza — на регистрацию товарных знаков «Иноагент» и «Пресса». «ЧТД» пытались связаться с издательницей Meduza Галиной Тимченко, но она отказалась от комментариев.

Источник: Роспатент


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