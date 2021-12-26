Cуд арестовал мужчину, который угрожал взорвать «Метрополис»

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Обновление
29 декабря
Мужчину, который угрожал взорвать ТЦ «Метрополис» муляжом гранаты, арестовали до 26 февраля.
Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство»). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.
Обновление
27 декабря
Полиция задержала человека, из-за которого в «Метрополисе» прошла эвакуация. Неизвестный пытался похитить товар в торговом центре, а при попытке задержания показал охранникам муляж гранаты и сбежал. Никто из посетителей и персонала не пострадал.
Вечером 26 декабря из торгового центра «Метрополис» эвакуировали посетителей.
Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы в ТЦ, однако официальной информации о стрельбе или причины эвакуации пока нет.
Источник: «Новости.Москвы», Лиза Лазерсон
Фотографии: A.Savin