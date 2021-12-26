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Cуд арестовал мужчину, который угрожал взорвать «Метрополис»
Cуд арестовал мужчину, который угрожал взорвать «Метрополис»
Новости

Cуд арестовал мужчину, который угрожал взорвать «Метрополис»

обновлено29 декабря 2021

Обновление

29 декабря

Мужчину, который угрожал взорвать ТЦ «Метрополис» муляжом гранаты, арестовали до 26 февраля.

Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство»). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Обновление

27 декабря

Полиция задержала человека, из-за которого в «Метрополисе» прошла эвакуация. Неизвестный пытался похитить товар в торговом центре, а при попытке задержания показал охранникам муляж гранаты и сбежал. Никто из посетителей и персонала не пострадал.

Вечером 26 декабря из торгового центра «Метрополис» эвакуировали посетителей.

Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы в ТЦ, однако официальной информации о стрельбе или причины эвакуации пока нет.

Источник: «Новости.Москвы», Лиза Лазерсон

Фотографии: A.Savin

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