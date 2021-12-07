Стрелявшего в МФЦ Сергея Глазова арестовали до 7 февраля

Купить рекламу
Обновление
9 декабря, 09:19
Стрелявший в МФЦ Сергей Глазов заявил, что признает вину в случившемся.
«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю», — цитируют в ОНК его объяснение обстоятельств конфликта. Глазов также рассказал, что во время конвоирования в Следственный комитет к нему применяли электрошокер.
Кроме того, задержанный подтвердил правозащитникам, что до 2009 года служил в Службе внешней разведки, затем его уволили в звании подполковника.
7 декабря, 17:40
Сергей Глазов, чьи фотографии опубликовали СМИ и телеграм-каналы, заявил, что это не он стрелял в МФЦ.
Задержанный является его тезкой, журналисты взяли чужие фотографии. Мужчина просит не угрожать ему и его семье.
7 декабря, 17:35
Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ, находится в невменяемом состоянии. Ему назначат психиатрическую экспертизу.
По данным МВД, задержанный имел при себе не только пистолет, но и нож.
Обновление
7 декабря, 16:59
В результате стрельбы погибли администратор МФЦ и охранник, разъяснили в столичной мэрии.
Кроме того, пострадали сотрудник МФЦ, сотрудник ГБУ «Жилищник» и двое посетителей, в том числе 10-летняя девочка. Взрослых доставили в НИИ Склифосовского, а ребенка — в детскую Морозовскую больницу. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, им делают операции.
7 декабря, 16:20
Задержанный за стрельбу в МФЦ мужчина — бывший военнослужащий, сообщает ТАСС. По данным Baza, его зовут Сергей Глазов.
Как рассказал источник «Интерфакс», стрелявший «ведет себе неадекватно, агрессивен, оказывает активное сопротивление. Возможно, он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».
7 декабря, 16:10
Как сообщают ТАСС и «Интерфакс», стрелявший зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Охранник попробовал заставить его уйти, после чего 45-летний москвич достал пистолет и открыл огонь.
7 декабря, 16:07
Против мужчины, устроившего стрельбу, возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» (максимальное наказание — пожизненное лишение свободы) и «Незаконный оборот оружия».
В МФЦ на юго-востоке Москвы на 1-ой Новокузьминской улице, 10 посетитель устроил стрельбу.
Погибли два человека — сотрудник МФЦ и посетитель. Еще три человека ранены, среди них — ребенок.
Стрелок задержан.
Источник: РБК