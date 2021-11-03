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МГУ перейдет на смешанный формат обучения с 8 ноября
МГУ перейдет на смешанный формат обучения с 8 ноября
Новости

МГУ перейдет на смешанный формат обучения с 8 ноября

С 8 ноября МГУ вернет очный формат обучения с применением дистанционных технологий. Приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий.

В документе сказано, что в случае ухудшении ситуации с COVID-19 «предусмотрен перевод учебного процесса на определенных факультетах на электронное обучение».

При этом другой вуз, ВШЭ, будет учиться дистанционно до конца 2021 года.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решил в качестве эксперимента пускать на очные лекции студентов по QR-кодам.

Источник: «Известия»

Обложка: МГУ

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