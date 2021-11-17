МХАТ cнял с репертуара «Чудесного грузина». В нем играла певица Ольга Бузова

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Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман убрал из репертуара спектакль «Чудесный грузин», в котором играла певица Ольга Бузова.
«Один спектакль, „Чудесный грузин“, я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть, больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», — отметил Кехман.
По словам заведующей литературной частью Марии Ватутиной, театр не будет делать постановки с приглашенными артистами (но это возможно, только если они согласятся играть бесплатно).
Кехмана назначили гендиректором театра 27 октября. В начале ноября он отменил спектакль «Чудесный грузин» из-за «плохих продаж билетов». Бузова писала, что все места раскупили, а постановка не устроила новое руководство. Артистка должна была получить за исполненную роль почти 450 тысяч рублей.
Обложка: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»