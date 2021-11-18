Новый гендиректор МХАТ Кехман: В театре сократят штат из-за финансовых проблем

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Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил о сокращении штата, так как театр не может выплатить зарплаты сотрудникам.
Владимир Кехман
Новый гендиректор МХАТ имени Горького
У нас сейчас нет денег для художественного руководителя, прошлая команда разорила театр. Мы думаем, как 22-го [числа] заплатить аванс. На счетах нет денег, чтобы заплатить коллективу (395 человек!) за ноябрь-декабрь.
По словам Кехмана, он уже уволил из МХАТ пятерых менеджеров, которые начали работать при бывшем художественном руководителе Эдуарде Боякове. Сотрудники получали «огромные деньги», отметил новый гендиректор.
«До конца сезона будет уволено еще 40 человек, потому что заканчиваются контракты. Пока это все. У нас нет задачи искать главного режиссера или худрука», — добавил Кехман.
Ранее МХАТ сначала отменил, а потом снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», в котором играла певица Ольга Бузова. Решение приняли из-за «плохих продаж билетов».
Источник: «Российская газета»
Обложка: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»