Microsoft купит издателя World of Warcraft и Diablo за 68,7 миллиарда долларов. Сделка станет крупнейшей на рынке игр

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Корпорация Microsoft объявила о покупке издателя Activision Blizzard. Сделка на сумму 68,7 миллиарда долларов станет крупнейшей на рынке видеоигр, однако сначала ее должны одобрить антимонопольные регуляторы.
Компания Activision Blizzard издавала такие франшизы как Warcraft, Call of Duty, Diablo и Overwatch. Текущий гендиректор ActiBlizz Бобби Котик пока что останется на своем посту, однако неясно, сохранит ли он его после звершения сделки. Тогда же управление Activision Blizzard перейдет к Microsoft Gaming.
Новость о сделке появилась на фоне скандала в Activision Blizzard. Летом 2021 года власти Калифорнии подали иск о дискриминации и домогательствах в компании. В январе стало известно, что Activision Blizzard уволила 37 человек за домогательства и неподобающее поведение, еще несколько десятков сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.
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Источник: Reuters
Фотографии: World of Warcraft