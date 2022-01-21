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Комик Идрак Мирзализаде продал NFT со своим видом на жительство за десять монет эфириума

Белорусский комик Идрак Мирзализаде продал свой аннулированный вид на жительство в России в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).

NFT с видом на жительство Мирзализаде приобрел мужчина, представившийся как Мастер, за десять монет эфириума. Курс криптовалюты на момент написания новости составляет около 2 800 долларов за одну монету. Таким образом, Мирзализаде продал NFT примерно за 28 тысяч долларов.

Днем ранее, 20 января, во время выступления на Бали Идрак Мирзализаде объявил аукцион. В качестве единственного лота комик выставил свой бумажный недействительный вид на жительство в России. Документ был аннулирован пожизненно решением МВД в августе 2021 года.

Приобрел бумажный вид на жительство Мирзализаде Мастер, позднее купивший и NFT. Окончательная стоимость лота составила пять монет эфириума, что по курсу на 20 января было равнозначно примерно 16 тысячам долларов.

В августе 2021 года МВД России объявило, что пребывание белорусского комика Идрака Мирзализаде в России нежелательно, и аннулировало его вид на жительство пожизненно. Поводом для депортации артиста послужило обвинение Мирзализаде в возбуждении межнациональной вражды. В одной из шуток комика усмотрели признаки возбуждения ненависти к лицам русской национальности. Суд признал Мирзализаде виновным и назначил ему наказание в виде десяти суток ареста.

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Источник: «Медуза»

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