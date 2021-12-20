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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственном Роскомнадзору, предложил использовать искусственный интеллект для мониторинга контента видеоигр.
Нейросеть будет сама «пробегать» по всем уровням игры и искать запрещенную информацию — сценарии и сюжеты, содержащие детскую порнографию, призывы к самоубийствам и употреблению наркотиков, считают в ГРЧЦ.
Для проверки каждой новой игры нужно будет тренировать отдельную нейросеть — это займет месяцы, говорит руководитель IT-компании Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев. Кроме того, под санкции может попасть даже то, что сделали сами игроки, например, сообщения в чатах, считает основатель сайта о видеоиграх rawg.io Гаджи Махтиев.
Источник: «Коммерсантъ»