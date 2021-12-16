На следующей неделе в Москву придут морозы (и задержутся!)

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В понедельник, 20 декабря, в Москве снова похолодает из-за мощного циклона.
Уже в ночь на понедельник температура опустится до минус 6-11 градусов и останется на таком уровне и днем. Во вторник морозы усилястся еще больше — ночью шкала термометра опустится до минус 16–21 градусов, а днем установится на 12–17 градусах мороза и сохранится на ближайшие дни.
Такой прогноз на 5–6 градусов ниже климатической нормы для Москвы, говорят в Гидрометцентре.
Источник: ТАСС
Фотографии: Киселев Сергей/Агентство «Москва»