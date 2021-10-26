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На mos.ru заработал сервис по вывозу ненужных вещей

На портале mos.ru появился сервис «Вывоз ненужных вещей». Теперь москвичи смогут бесплатно сдать сломанную или старую технику, а также тяжелые металлические предметы.

Грузчики помогут избавиться от хлама, например, холодильника, стиральной машины, чугунной ванны и даже автомобиля, а затем отправят вещи на утилизацию. Для этого нужно подать заявку на сайте.

Технику увезут всего за полчаса (можно выбрать удобные дату и время). Если проект понравится горожанам, то в сервис добавят вывоз тяжелой мебели, диванов, шкафов и кроватей.

О том, куда еще можно сдать ненужные одежду, технику и книги в Москве, читайте в материале The Village.

Источник: сайт мэра Москвы

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