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Суд оставил Сергея Зуева в СИЗО, несмотря на слова Путина и Москальковой

обновлено21 декабря 2021

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21 декабря

Мосгорсуд отклонил апелляцию и оставил в СИЗО ректора «Шанинки» Сергея Зуева, несмотря на то, что он перенес уже несколько операций за время ареста, а его здоровье ухудшается.

При этом ранее президент России Владимир Путин заявил, не видит необходимости держать Зуева за решеткой.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова повторно попросила следствие смягчить меру пресечения ректору Шанинки Сергею Зуеву.

Омбудсмен посетила Зуева в больнице СИЗО «Матросская тишина», где он содержится с 20 ноября. По ее словам, самочувствие ректора «не очень хорошее», ему нужны постоянное лечение и контроль.

Татьяна Москалькова

Уполномоченная по правам человека в России

После перенесенных трех операций и обострения гипертонической болезни он нуждается в консультациях узких специалистов гражданского профиля — сосудистого хирурга и кардиохирурга вне медицинского учреждения системы ФСИН России.

В аппарате Москальковой рассказали, что у Зуева находятся на иждивении пожилые родители и двое детей (у одного из них аутизм). Кроме того, омбудсмен запросила в Тверском суде документы и протокол заседания по делу Зуева.

Сергей Зуев — фигурант дела экс-замминистра просвещения Раковой. Ректора обвиняют в хищении 21 миллиона рублей у фонда, который возглавляла чиновница. Сейчас Зуев и Ракова находятся в СИЗО.

В конце ноября Зуеву предъявили новое обвинение о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС, где он был директором вуза.

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что не видит необходимости для содержания Зуева в СИЗО.

Источник: Татьяна Москалькова

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