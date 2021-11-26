Сколько в Москве бездомных кошек

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В Москве провели первую перепись уличных кошек. Выяснилось, что меньше всего их в Зеленограде — около 2 тысяч, а больше всего в ЮАО — более 18 тысяч!
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бездомных кошек
насчитали в Москве за 2021 год
Подсчет проводили в два этапа: летом и осенью (волонтеры заметили, что в это время года кошек стало больше). Территория Новой Москвы не учитывалась.
Кошки в основном обитают в спальных районах столицы и живут в среднем до десяти лет, рассказала глава проекта «Зоомониторинг» Фонда защиты городских животных Анна Фельдман.
Ранее стало известно, что в Москве появится единая база бездомных животных. Сначала она будет доступна только сотрудникам приютов, но позже ее планируют сделать публичной на сайте mos.ru.
Источник: Фонд защиты городских животных