Москва заняла вторую строчку в рейтинге городов с самой дорогой парковкой

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Час парковки в Москве обходится жителю столицы примерно в 0,49 % от ежемесячного дохода, посчитали «Ведомости».
Как выяснило издание, средней зарплаты москвича хватает на то, чтобы припарковаться в центре на 205 часов. Дороже стоянка обходится только жителям Риги: там водителям приходится отдавать примерно 0,54 % от дохода, а хватает этих средств на оплату 187 часов парковки.
24 декабря максимальный дневной тариф парковки в центре Москвы повысился с 380 до 450 рублей в час.
Источник: «Ведомости»
Обложка: Сергей Киселев / АГН «Москва»