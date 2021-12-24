26 декабря, воскресенье
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Москва заняла вторую строчку в рейтинге городов с самой дорогой парковкой
Москва заняла вторую строчку в рейтинге городов с самой дорогой парковкой
Новости

Москва заняла вторую строчку в рейтинге городов с самой дорогой парковкой

Час парковки в Москве обходится жителю столицы примерно в 0,49 % от ежемесячного дохода, посчитали «Ведомости».

Как выяснило издание, средней зарплаты москвича хватает на то, чтобы припарковаться в центре на 205 часов. Дороже стоянка обходится только жителям Риги: там водителям приходится отдавать примерно 0,54 % от дохода, а хватает этих средств на оплату 187 часов парковки.

24 декабря максимальный дневной тариф парковки в центре Москвы повысился с 380 до 450 рублей в час.

Источник: «Ведомости»

Обложка: Сергей Киселев / АГН «Москва»

скопировать ссылку

Тэги

Марка одежды NNedre закрывается и распродает старые коллекции
24 декабря 2021

Марка одежды NNedre закрывается и распродает старые коллекции

хочу ещё материалов
Закрыть