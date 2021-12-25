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На Москву снова обрушится сильный снегопад
На Москву снова обрушится сильный снегопад
Новости

ПрогнозНа Москву снова обрушится сильный снегопад

Не прошло и двух недель после последнего сильного снегопада в Москве, как он снова накрыл столицу. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до 17:00 25 декабря.

Столбик термометра опустится до минус 7 градусов. Москвичей ждут снег и метель с порывами ветра до 17 метров в секунду, предупреждает МЧС. В столице выпадет до 5–7 миллиметров осадков, что составляет 10 % от месячной нормы.

На дорогах — гололедица и снежные заносы, поэтому спасатели рекомендуют водителям снизить скорость, не делать резких маневров, увеличить дистанцию между машинами и не парковать их около деревьев.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что на Москву надвигается мощный циклон «Квинтинус».

Источник: «Говорит Москва», Гидрометцентр

Обложка: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

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обновлено13 часов назад

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