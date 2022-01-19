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На Цветном бульваре открылся салон красоты от «Москвички»
На Цветном бульваре открылся салон красоты от «Москвички»
Новости

На Цветном бульваре открылся салон красоты от «Москвички»

На Цветном бульваре по адресу Колобовский переулок, 18, открылось бьюти-пространство «Москвичка Beauty Club».

В новом салоне сети представлен ногтевой сервис, brow bar, услуги визажиста и массажиста, стрижки, простые и сложные окрашивания, уходы для волос, контурная пластика и косметология.

Главная новинка «Москвички» — система ухода за кожей BBL (Broad Band Light). Импульсы инфракрасного излучения проникают в глубокие слои эпидермиса и активируют участки, отвечающие за возраст клеток и выработку коллагена. Помогает бороться с акне, рубцами, а также для омоложения.

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Источник, фотографии: представители салона

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