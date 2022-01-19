На Цветном бульваре открылся салон красоты от «Москвички»

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На Цветном бульваре по адресу Колобовский переулок, 18, открылось бьюти-пространство «Москвичка Beauty Club».
В новом салоне сети представлен ногтевой сервис, brow bar, услуги визажиста и массажиста, стрижки, простые и сложные окрашивания, уходы для волос, контурная пластика и косметология.
Главная новинка «Москвички» — система ухода за кожей BBL (Broad Band Light). Импульсы инфракрасного излучения проникают в глубокие слои эпидермиса и активируют участки, отвечающие за возраст клеток и выработку коллагена. Помогает бороться с акне, рубцами, а также для омоложения.
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Источник, фотографии: представители салона