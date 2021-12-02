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На сколько оштрафовали москвичей, которые вернулись из-за границы и не сдали ПЦР-тест
На сколько оштрафовали москвичей, которые вернулись из-за границы и не сдали ПЦР-тест
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Цифра дняНа сколько оштрафовали москвичей, которые вернулись из-за границы и не сдали ПЦР-тест

Почти три тысячи москвичей получили штрафы за то, что не загрузили ПЦР-тест на «Госуслуги» после того, как вернулись в Россию из другой страны.

26,2

миллиона рублей

Заплатили московские туристы с 1 августа 2020 года за несданный тест на COVID-19

На москвичей составили протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение санитарных правил и норм). Максимальный штраф — до 40 тысяч рублей.

Сейчас разместить результат ПЦР-теста на портал «Госуслуги» нужно в течение четырех дней после прибытия. О том, где бесплатно провериться на коронавирус в Москве, можно почитать здесь.

Источник: Агентство «Москва»

Обложка: Ксения Ульянова / Агентство «Москва»

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2 декабря 2021

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