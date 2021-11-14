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Москву накроет снег! А к концу месяца могут прийти январские морозы
Москву накроет снег! А к концу месяца могут прийти январские морозы
Новости

ПрогнозМоскву накроет снег! А к концу месяца могут прийти январские морозы

Только первый снег в Москве растаял, синоптики обещают новую (и более интенсивную!) порцию зимы на следующей неделе.

В городе образуется снежный покров до шести сантиметров, а в Подмосковье — даже до 10 сантиметров. Климатически это значит, что в Москве уже наступает зима. При этом температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.

Кроме того, в конце месяца в Москву могут прийти январские морозы. Ночная температура опустится до минус 14-19 градусов, а дневная — до минус 7-12.

Источник: «РИА Новости»

Фотографии: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

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