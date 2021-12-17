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Mujuice отправит часть выручки с продажи NFT иллюстраций в фонд «Единение»

Mujuice выпустил клип на трек Zodiac с последнего альбома Melancholium.

В видео взрослый мужчина стреляет из автомата, а маленький мальчик прячется от него в укрытии. В итоге герои встречаются, борются и вместе попадают в портал. Как заявлено на сайте Mujuice, клип стал историей «о взрослении и сожалении, о детстве и страхе, о тьме, принятии и покое».

К релизу Zodiac компания Universal Music Russia подготовила четыре уникальных NFT иллюстрации, которые затрагивают эмоции, сопровождающие взросление. Их можно купить на маркетплейсе Rarible. Mujuice передаст часть выручки в фонд помощи людям с ментальными нарушениями и их семьям «Единение».

Источник: Mujuice

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