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Фестиваль «Расцвет» от The Village, RADI MIRA I LUBVI и Odyssey в Mutabor
Фестиваль «Расцвет» от The Village, RADI MIRA I LUBVI и Odyssey в Mutabor
Новости

Фото дняФестиваль «Расцвет» от The Village, RADI MIRA I LUBVI и Odyssey в Mutabor

В минувшую субботу, 27 ноября, в пространстве Mutabor состоялся фестиваль-перформанс «Расцвет». Его провели The Village, объединение артистов RADI MIRA I LUBVI и творческое сообщество Odyssey.

Четыре музыкальные сцены, лайв музыканта Jan Blomqvist, выступления группы Volen Sentir, артиста Monoplay, композитора Николы Мельникова, перформанс по пьесе Ивана Вырыпаева «Танец Дели», инсталляция в виде огромного космического диска от команды Setup и многое другое.

«Расцвет» посетили более трех тысяч гостей. В их числе — блогер Ида Галич, общественная деятельница Ирина Хакамада, дизайнер Фрол Буримский, певица Полина Фаворская и актриса Мария Шумакова.

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