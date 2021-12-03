Фестиваль «Расцвет» от The Village, RADI MIRA I LUBVI и Odyssey в Mutabor

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В минувшую субботу, 27 ноября, в пространстве Mutabor состоялся фестиваль-перформанс «Расцвет». Его провели The Village, объединение артистов RADI MIRA I LUBVI и творческое сообщество Odyssey.
Четыре музыкальные сцены, лайв музыканта Jan Blomqvist, выступления группы Volen Sentir, артиста Monoplay, композитора Николы Мельникова, перформанс по пьесе Ивана Вырыпаева «Танец Дели», инсталляция в виде огромного космического диска от команды Setup и многое другое.
«Расцвет» посетили более трех тысяч гостей. В их числе — блогер Ида Галич, общественная деятельница Ирина Хакамада, дизайнер Фрол Буримский, певица Полина Фаворская и актриса Мария Шумакова.