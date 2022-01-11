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Новости

На бульваре Рокоссовского открылся «Макдоналдс»

Новый «Макдоналдс» открылся на бульваре Рокоссовского, 21. Об этом сообщает «Деловой квартал».

Здание «Макдоналдса» начали строить летом 2020 года — строительство сопровождалось протестами, местных жителей не устраивало, что во время общественных обсуждений концепции благоустройства бульвара о появлении «Макдоналдса» не было информации.

Кроме того, жители района возмутились вырубкой более 130 деревьев для строительства «Макдоналдса» — застройщик заплатил за это компенсацию, которая составила 387 000 рублей.

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