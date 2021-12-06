5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Над чем нельзя шутить по мнению россиян
Над чем нельзя шутить по мнению россиян
Новости

ОпросНад чем нельзя шутить по мнению россиян

ВЦИОМ провел опрос, посвященный юмору, и выяснил, что большинство россиян (91 %) считают непозволительными шутки над особенностями здоровья.

Кроме того, 80 % респондентов ответили, что нельзя шутить над церковью, а 69 % — над традициями народов, национальностями, историей России, СССР и Российской империи. При этом 77 % респондентов отрицательно относятся к черному юмору, положительно — всего 5 %, а каждый шестой россиянин — нейтрально или безразлично.

Почти две трети опрошенных думают, что наиболее уместные темы для шуток — отношения с начальством и проблемы страны. Самая популярная юмористическая программа на телевидении — Comedy Club (этот вариант ответа выбрали 20 % россиян), а на YouTube — «Что было дальше» (12 %).

О том, почему в России можно сесть за шутку на 10 суток, читайте в материале The Village. А здесь мы спрашивали комиков о запретных темах в юморе.

Источник: ВЦИОМ

Обложка: Stand Up

скопировать ссылку

Тэги

Рейтинг
6 декабря 2021

Самые популярные эмодзи 2021 года 😘 🤣 😔 😍

хочу ещё материалов
Закрыть