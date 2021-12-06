Над чем нельзя шутить по мнению россиян

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ВЦИОМ провел опрос, посвященный юмору, и выяснил, что большинство россиян (91 %) считают непозволительными шутки над особенностями здоровья.
Кроме того, 80 % респондентов ответили, что нельзя шутить над церковью, а 69 % — над традициями народов, национальностями, историей России, СССР и Российской империи. При этом 77 % респондентов отрицательно относятся к черному юмору, положительно — всего 5 %, а каждый шестой россиянин — нейтрально или безразлично.
Почти две трети опрошенных думают, что наиболее уместные темы для шуток — отношения с начальством и проблемы страны. Самая популярная юмористическая программа на телевидении — Comedy Club (этот вариант ответа выбрали 20 % россиян), а на YouTube — «Что было дальше» (12 %).
О том, почему в России можно сесть за шутку на 10 суток, читайте в материале The Village. А здесь мы спрашивали комиков о запретных темах в юморе.