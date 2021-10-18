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«Будем надеяться, что он не умрет» — Дмитрий Песков на вопрос о Навальном в колонии
«Будем надеяться, что он не умрет» — Дмитрий Песков на вопрос о Навальном в колонии
Новости

Цитата дня«Будем надеяться, что он не умрет» — Дмитрий Песков на вопрос о Навальном в колонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о политике Алексее Навальном, который отбывает наказание в колонии.

Журналистка французского телеканала France 5 спросила Пескова о том, не умрет ли Навальный в тюрьме.

Будем надеяться, что он не умрет [в заключении]. Слава богу, что он жив.

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России

Песков снялся в документальном фильме Poutine, le maître du jeu («Владимир Путин: мастер игры»), который вышел 17 октября. Он отметил, что власти России не побаиваются Навального (как посчитала журналистка), но не хотят, чтобы политик становился более популярным.

В августе 2020 года Навальному стало плохо в самолете и его госпитализировали. Позже европейские специалисты нашли в крови следы отравления «Новичком». Несмотря на это, российские власти отрицают сам факт отравления, а МВД отказывалось возбуждать уголовное дело. Сейчас политик отбывает наказание в колонии в Покрове. Мосгорсуд признал его виновным в несоблюдении условного срока по делу «Ив Роше».

Источник: РИА «Новости»

Обложка: сайт Кремля

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