Полиция не нашла состава преступления в нападении на основателя «Ногу свело!» Антона Якомульского

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Лидер группы «Ногу свело!» Антон Якомульский рассказал подробности о нападении на него. После выстрела у него появились проблемы со зрением, а его жена попала в Боткинскую больницу с химическими ожогами глаз 2-й степени.
«После хлопка от выстрела я уже ничего не соображал. и абсолютно ничего не видел. Попробовав приоткрыть глаза, я заметил бейсболку нашего «рыцаря» и сразу попытался нанести ему удар, после чего получил второй выстрел из пистолета. Дальше я уже был в прострации от болевого шока. Скорая, Росгвардия, какие-то голоса — все как в тумане».
В Пресненском УВД не стали возбуждать уголовное дело о нападении и квалифицировали ситуацию как административное правонарушение. Полиция не нашла состава преступления, пишет Якомульский.
В центре Москвы напали на основателя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского и его жену Александру.
Неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо Якомульскому и его супруге, когда те гуляли на Пресненском валу. Женщина заявила о нападении в полицию. Злоумышленника уже ищут.
«Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н- ролл.
Ac/Dc Back in black», — написал в соцсетях Якомульский.
Источник: «РИА Новости»
Фотографии: Антон Якомульский