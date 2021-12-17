«Насилию.нет» открыл набор на бесплатный курс для начинающих журналистов

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С 31 января по 4 февраля Центр «Насилию.нет»* проведет бесплатный пятидневный курс «Школа молодого журналиста».
В программе — лекции о том, как проводить интервью с героями и писать о насилии корректно. На курсе выступят журналистки Ирина Шихман, Елена Костюченко, Наталья Родикова, Юлия Варшавская, а также юристы и психологи Центра.
«Школа» будет проходить с 11:00 до 17:30 (с перерывом на обед) в Центре «Насилию.нет»* по адресу Лихов переулок 3с2. Заявку можно подать здесь до 19 декабря.
*Власти считают организацию иноагентом.