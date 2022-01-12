Неизданные записи Егора Летова увидят свет до конца года

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В 2022 году планируется выпустить не издававшиеся ранее записи музыканта Егора Летова, основателя «Гражданской обороны», «Егора и О…деневших» и других проектов. Об этом сообщила в своем фейсбуке вдова Летова Наталья Чумакова.
По словам Чумаковой, она собирается издать все имеющиеся в ее архиве записи «Посева», домашнего проекта с участием Егора Летова и других музыкантов, который существовал с 1983-го по 1985-й годы. Большинство записей «Посева» считаются утерянными. Единственная официально изданный альбом проекта — одноименный сборник композиций, выпущенный под вывеской «Гражданская оборона».
Чумакова пишет, впрочем, что не все имеющиеся в ее распоряжении катушки с музыкой Летова подписаны, поэтому «еще предстоит понять, что это вообще такое». Вдова музыканта отметила также, что Егор не давал ей слушать эти записи.
Как бы то ни было, Наталья опубликовала фрагмент считавшегося утерянным альбома «Посева» «Дождь в казарме» (1984) и выложила текст звучащей в ролике песни Strange Days.
Источник: Фейсбук Натальи Чумаковой
Фотографии: Вуйко з села / (CC-BY-SA-4.0) / Wikimedia Commons