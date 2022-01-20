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The Village запустил подкаст об этичном поведении и культуре отмены «Неновая этика»
The Village запустил подкаст об этичном поведении и культуре отмены «Неновая этика»
Новости

The Village запустил подкаст об этичном поведении и культуре отмены «Неновая этика»

Мы запустили подкаст «Неновая этика» — о том, что значит быть хорошим человеком в XXI веке. В нем главредка The Village Таня Симакова и журналистка Юлия Рузманова обсуждают, как меняются социальные нормы прямо сейчас.

Бывший бездомный, 58-летняя модель и женщина, которую лишили детей за употребление наркотиков, — герои нашего подкаста — люди, которые смогли противостоять систематической дискриминации. 

В первом выпуске мы обсудили, как секс-позитив меняет наши отношения с телом и сексуальностью. А соорганизаторка вечеринок «Райский сад» Дарико Агеева рассказала, чем секс-позитивные вечеринки отличаются от классических kinky party.

Продюсированием проекта занимается Полина Агаркова, редакторка студии «Либо/Либо». Первый эпизод подкаста доступен на всех платформах.

Источник: The Village

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