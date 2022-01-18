Суд отказал владельцам ТРЦ «Сильвер Молл» в досрочном возобновлении работы

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В понедельник, 17 января, Свердловский районный суд Иркутска рассмотрел ходатайство владельцев ТРЦ «Сильвер Молл» о досрочном открытии торгово-развлекательного центра. Компании «Интеграл-Девелопмент» отказано в удовлетворении ходатайства, так как в здании устранены не все нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает ИА «ИркСиб» со ссылкой на пресс-службу суда.
27 декабря 2021 года Госпожнадзор вынес решение о временном запрете работы ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске. Входные двери в торгово-развлекательный центр опечатали. В здании прошла внеплановая проверка, в ходе которой сотрудники МЧС выявили более 30 нарушений требований пожарной безопасности.
30 декабря суд привлек компанию «Интеграл-Девелопмент» к административной ответственности по части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ (Повторное нарушение требований пожарной безопасности) и приостановил деятельность «Сильвер Молла» на 30 суток с момента фактического закрытия.
Кроме того, следователи СКР предъявили обвинение менеджеру управляющей компании, который пытался подкупить заместителя начальника одного из отделов ГУ МЧС по Иркутской области. За 1,5 миллиона рублей и дорогое шампанское фигурант, по данным следствия, просил не направлять в суд материалы о невыполнении предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности в «Сильвер Молле» и не приостанавливать деятельность торгового центра.