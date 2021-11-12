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Только треть россиян знают что-то про признание российских СМИ иностранными агентами.
65%
россиян
ничего не слышали о том, что власти объявляют независимые СМИ иноагентами
Лучше всего о признании СМИ иноагентами осведомлены россияне 55 лет и старше и читатели телеграм-каналов, а хуже всего — респонденты 25-39 лет и те, кто преимущественно узнают новости из телевидения.
При этом каждый десятый опрошенный положительно относится к признанию СМИ иностранными агентами, 19 % — отрицательно. Большинство опрошенных (66 %) заявили, что им все равно.
Источник: Левада-центр (власти считают эту организацию иноагентом)