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Новости

Цифра дняСколько россиян ничего не слышали про СМИ-иноагентов

Только треть россиян знают что-то про признание российских СМИ иностранными агентами.

65%

россиян

ничего не слышали о том, что власти объявляют независимые СМИ иноагентами

Лучше всего о признании СМИ иноагентами осведомлены россияне 55 лет и старше и читатели телеграм-каналов, а хуже всего — респонденты 25-39 лет и те, кто преимущественно узнают новости из телевидения.

При этом каждый десятый опрошенный положительно относится к признанию СМИ иностранными агентами, 19 % — отрицательно. Большинство опрошенных (66 %) заявили, что им все равно.

Источник: Левада-центр (власти считают эту организацию иноагентом)

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обновлено2 декабря 2021

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