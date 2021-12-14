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Основной свидетель по делу Юрия Хованского несколько раз менял показания
Основной свидетель по делу Юрия Хованского несколько раз менял показания
Новости

Основной свидетель по делу Юрия Хованского несколько раз менял показания

Блогер Андрей Нифедов, который является основным свидетелем обвинения по делу Юрия Хованского, несколько раз кардинально менял свои показания.

Нифедова допрашивали четыре раза. За день до ареста Хованского, 8 июня, блогер заявил, что Хованский исполнил песню про Норд-Ост во время стрима в 2018 году — это совпадает с версией следствия. Тогда же Нифедов заявил, что Хованский «публично призывал неограниченное количество зрителей» к совершению терактов.

На следующий день, 9 июня, Нифедова снова допросили: ок заявил, что Хованский исполнял песню и во время стрима в 2013, и в 2018 годах. Спустя почти три месяца версия Нифедова снова изменилась. Он рассказал, что услышал трек в 2012 году во «Вконтакте» — он показался ему смешным, и он сам однажды исполнял ее под гитару.

На последнем допросе, 6 сентября, Нифедов вернулся к изначальной версии обвинения, согласно которой Хованским придумал песню только в 2018 году. Ранее стало известно, что Нифедов дал показания под давлением.

В июне 2021 года Хованского задержали в Санкт-Петербурге. Его обвинили в оправдании терроризма из-за песни о «Норд-Осте» и признали экстремистом.

Источник: Baza

Фотографии: Юрий Хованский

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