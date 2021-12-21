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Нижегородские школьники смогут бесплатно научиться программированию

Нижегородские школьники смогут бесплатно обучиться языкам программирования. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Дети в возрасте от 14 лет смогут записаться на один из 24 курсов и изучить такие языки программирования, как Python, C#, Java, PHP, C++ и JavaScript. Чтобы поучаствовать в проекте, школьнику необходимо до 30 декабря выбрать курс на сайте, пройти входное тестирование на профориентацию и мотивацию, вместе с родителем заполнить анкету участника и заключить договор с образовательной организацией.

В каталоге проекта можно выбрать курсы от девяти образовательных организаций: «Алгоритмика», университет «Иннополис», «1С-Образование», «Фоксфорд», «Кодемика», «Инжинириум» МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Мобильное электронное образование», университет «Синергия» и центр современных образовательных технологий и систем.

Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике, минимальная продолжительность курсов — 144 академических часа в мае-июне 2022 года. 

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