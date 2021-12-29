Нижегородский кремль будет работать в новогоднюю ночь до четырех утра

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Нижегородский кремль будет работать в новогоднюю ночь до 4:00. Об этом сообщается в инстаграме кремля.
На верхней площадке Губернаторского сада установят сцену, а еловый сквер станет «магическим лесом» — на интерактивных экранах там можно будет увидеть сказочных герое. Посетители кремля смогут прогуляться вдоль крепостной стены от Кладовой до Никольской башни по световому коридору, а на склоне галереи Пьетро Франческо разместили инсталляцию «Лисьи фонарики».
С 29 декабря по 9 января кремль будет открыт с 6:00 утра до 00:00, в новогоднюю ночь — до 4:00.