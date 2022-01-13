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В сообществе «Уже не Горький», посвященном Нижнему Новгороду девяностых и нулевых годов, опубликована масштабная видеохроника с форума «Новая Россия», который проходил на Нижегородской ярмарке в сентябре 1996 года.
На видео можно увидеть президента России Бориса Ельцина, а также Бориса Немцова, Ивана Склярова, Александра Руцкого, Владимира Познера, Александра Пряникова и Андрея Малахова.
Таймкоды:
0:00 — Проезд по Канавинскому мосту
00:30 — Ярмарка снаружи
03:30 — Стенды на ярмарке
08:50 — Сюжет про кизлярский коньячный завод
21:16 — В ожидании приезда Ельцина
22:00 — Появление Ельцина
26:23 — Выход Ельцина из павильона
33:08 — Руцкой на ярмарке
45:45 — Запись интервью для ТК «Волга»
49:30 — Большая Покровская
53:00 — Кадры со стенда ТК «Волга» и Муз ТВ с участием Пряникова и Малахова
1:21:33 — Кремль
1:21:54 — Встреча с Познером в ККЗ, общение за кулисами
1:40:29 — Ночной кремль и покатушки
1:43:33 — Сюжет на Волге, программа «Послесловие»
1:46:00 — Беседа в программе «Средь бела дня»
1:54:50 — улица Рождественская, Кремль, Нижневолжская набережная, ярмарка
1:57:11 — Проход Склярова
2:00:00 — Сбор перед промышленно-экономическим форумом
2:01:30 — Форум
2:09:50 — Сюжет на канале «Диалог»
2:10:29 — Продолжение форума
2:28:41 — Сергей Лисовский даёт интервью