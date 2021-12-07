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«Ночлежка» соберет новогодние подарки для бездомных в Москве и Санкт-Петербурге
«Ночлежка» соберет новогодние подарки для бездомных в Москве и Санкт-Петербурге
Новости

«Ночлежка» соберет новогодние подарки для бездомных в Москве и Санкт-Петербурге

До 26 декабря благотворительная организация «Ночлежка» будет принимать от жителей Москвы и Санкт-Петербурга новогодние подарки для бездомных.

Чтобы поучаствовать в акции «Мандаринка и тушенка», нужно купить любые товары из списка и принести их в один из пунктов сбора. Продукты и вещи войдут в наборы для бездомных людей.

В Москве подарки собирают в офисе «Ночлежки» на Бумажном проезде, баре «Стрелка» и Charity Shop («Второе дыхание»), а в Петербурге — в благотворительных магазинах «Спасибо!».

Источник: «Ночлежка»

Обложка:  «Ночлежка»

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