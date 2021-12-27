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Новое пространство студии «Тихая» откроется в 2022 году
Новое пространство студии «Тихая» откроется в 2022 году
Новости

Новое пространство студии «Тихая» откроется в 2022 году

Новое пространство студии «Тихая» откроется в 2022 году на Ульянова, 4В. Об этом сообщают в студии.

В новом здании, построенном специально для нужд студии, разместятся выставочные залы, открытое хранение, архив и резиденция.

В старом корпусе сохранится мастерская, в которой работают художники-резиденты Александр Лавров, Лена Лисица, Антон Мороков, Андрей Оленев, Артём Филатов, Яков Хорев, Владимир Чернышёв, команда «ТОЙ».

Открытие студии состоится 15 апреля 2022 года, публикуем выставочную программу — 2022, которая включает в себя семь проектов резидентов и приглашенных художников.

«Открытие сегодня»

15 апреля — 19 июня

Групповой проект «Открытие сегодня» распространится на все пространства нового здания и представит студию «Тихая» как институцию, демонстрирующую доскональное знание запросов аудитории и высочайший уровень обслуживания посетителей. В рабочую группу проекта вошли художники Антон Мороков, Андрей Оленев, Иван Серый, Максим Трулов и Ксюша Ласточка, Артём Филатов, Яков Хорев и Владимир Чернышёв.

Антон Мороков

5 июля — 4 сентября

На выставке резидента студии Антона Морокова представят новую графическую серию «В ожидании правильного ветра», представляющая в новом для художника масштабе концептуальные комбинации из монотонных изображений красных флагов и машинописных текстов. Проект дополнят скульптурными работами, созданными для выставочного пространства «Тихой».

Антон Мороков. Зажечь сердца, но не сейчас. 2021

Ольга Схиртладзе

5 июля — 4 сентября

В основе первой персональной выставки Ольги Схиртладзе лежат кулинарные воспоминания первых жителей соцгорода Автозавода, построенного в Нижнем Новгороде в 1930-х годах. Воспоминания первых автозаводчан о продуктах и блюдах, появлявшихся на их столах в ту эпоху, художница сравнивает с официальным образом гастрономической жизни советского человека, который предлагала изданная в 1939 году «Книга о вкусной и здоровой пище».

Ольга Схиртладзе. История в тарелках. 2021

Проект «Стыд»
20 сентября — 20 ноября

Проект «Стыд» — выставочное пространство, которое куратор и арт-обозреватель Александра Генералова, исследователь игр Евгений Кузьмичев и художница Александра Гарт открыли в здании бывшей военно-картографической фабрики в Санкт-Петербурге в середине 2020 года. На площади около 20 м² команда проекта показывает произведения, предназначенные исключительно для индивидуального просмотра.

Никита Панин. Криптокатакомба. 2021. Вид инсталляции в пространстве «Стыд», Санкт-Петербург. Фото: Виктор Юльев

Команда «ТОЙ»
20 сентября — 20 ноября

Проект «Барахолка» приурочен к десятилетию команды «ТОЙ». Продолжая работать в стратегии бытописания и остроумного наблюдения повседневности, художники Ерор и Сева ТОЙ превратят выставочный зал «Тихой» в блошиный рынок, где искусство является предметом торга. 

Команда «ТОЙ». Ключик под ковриком. 2021

Владимир Чернышёв
6 декабря 2022 — 5 февраля 2023

Резидент студии Владимир Чернышёв чередует студийные практики с созданием произведений в природном ландшафте. Корпус загородных проектов включает в себя живопись и инсталляции. Для студийной живописи художник изготавливает специальные объекты из досок, вторящих его ленд-арт-работам, а в графике применяет авторскую технику скобления по копировальной бумаге. Новая серия графических работ образует единое пространство, где сквозь монохромный шум угадываются смутные контуры объектов природы.

Владимир Чернышёв. Без названия. 2021

Иван Белов и Костя Серп

6 декабря 2022 — 5 февраля 2023

Московский художник Костя Серп станет тестовым участником резиденциальной программы студии «Тихая». Вместе с нижегородцем Иваном Беловым он подготовит выставку, посвященную сопряжению и противопоставлению двух авторских методик построения геометрических структур. Проанализировав опыт художников, команда «Тихой» ставит своей задачей довести до совершенства бытовые и организационные условия резиденции, которая начнет работу в 2023 году.

Иван Белов. Без названия. 2021 (слева). Костя Серп. Без названия. 2021 (справа)
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27 декабря 2021

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