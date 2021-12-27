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Новое пространство студии «Тихая» откроется в 2022 году на Ульянова, 4В. Об этом сообщают в студии.
В новом здании, построенном специально для нужд студии, разместятся выставочные залы, открытое хранение, архив и резиденция.
В старом корпусе сохранится мастерская, в которой работают художники-резиденты Александр Лавров, Лена Лисица, Антон Мороков, Андрей Оленев, Артём Филатов, Яков Хорев, Владимир Чернышёв, команда «ТОЙ».
Открытие студии состоится 15 апреля 2022 года, публикуем выставочную программу — 2022, которая включает в себя семь проектов резидентов и приглашенных художников.
«Открытие сегодня»
15 апреля — 19 июня
Групповой проект «Открытие сегодня» распространится на все пространства нового здания и представит студию «Тихая» как институцию, демонстрирующую доскональное знание запросов аудитории и высочайший уровень обслуживания посетителей. В рабочую группу проекта вошли художники Антон Мороков, Андрей Оленев, Иван Серый, Максим Трулов и Ксюша Ласточка, Артём Филатов, Яков Хорев и Владимир Чернышёв.
Антон Мороков
5 июля — 4 сентября
На выставке резидента студии Антона Морокова представят новую графическую серию «В ожидании правильного ветра», представляющая в новом для художника масштабе концептуальные комбинации из монотонных изображений красных флагов и машинописных текстов. Проект дополнят скульптурными работами, созданными для выставочного пространства «Тихой».
Ольга Схиртладзе
5 июля — 4 сентября
В основе первой персональной выставки Ольги Схиртладзе лежат кулинарные воспоминания первых жителей соцгорода Автозавода, построенного в Нижнем Новгороде в 1930-х годах. Воспоминания первых автозаводчан о продуктах и блюдах, появлявшихся на их столах в ту эпоху, художница сравнивает с официальным образом гастрономической жизни советского человека, который предлагала изданная в 1939 году «Книга о вкусной и здоровой пище».
Проект «Стыд»
20 сентября — 20 ноября
Проект «Стыд» — выставочное пространство, которое куратор и арт-обозреватель Александра Генералова, исследователь игр Евгений Кузьмичев и художница Александра Гарт открыли в здании бывшей военно-картографической фабрики в Санкт-Петербурге в середине 2020 года. На площади около 20 м² команда проекта показывает произведения, предназначенные исключительно для индивидуального просмотра.
Команда «ТОЙ»
20 сентября — 20 ноября
Проект «Барахолка» приурочен к десятилетию команды «ТОЙ». Продолжая работать в стратегии бытописания и остроумного наблюдения повседневности, художники Ерор и Сева ТОЙ превратят выставочный зал «Тихой» в блошиный рынок, где искусство является предметом торга.
Владимир Чернышёв
6 декабря 2022 — 5 февраля 2023
Резидент студии Владимир Чернышёв чередует студийные практики с созданием произведений в природном ландшафте. Корпус загородных проектов включает в себя живопись и инсталляции. Для студийной живописи художник изготавливает специальные объекты из досок, вторящих его ленд-арт-работам, а в графике применяет авторскую технику скобления по копировальной бумаге. Новая серия графических работ образует единое пространство, где сквозь монохромный шум угадываются смутные контуры объектов природы.
Иван Белов и Костя Серп
6 декабря 2022 — 5 февраля 2023
Московский художник Костя Серп станет тестовым участником резиденциальной программы студии «Тихая». Вместе с нижегородцем Иваном Беловым он подготовит выставку, посвященную сопряжению и противопоставлению двух авторских методик построения геометрических структур. Проанализировав опыт художников, команда «Тихой» ставит своей задачей довести до совершенства бытовые и организационные условия резиденции, которая начнет работу в 2023 году.