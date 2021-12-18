Новогодние постеры от The Village НН и Дмитрия Курбатова

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Запускаем еще один новый мерч — на этот раз в коллабе с иллюстратором Дмитрием Курбатовым, известным под псевдонимом «скотское состояние».
Специально для The Village Дмитрий нарисовал символ года (в этом году это тигр, аррр) на фоне наших любимых панелек. Количество экземпляров ограничено — всего 10 штук!
Празднично, по-новогоднему и с любовью к городу. Размер постера — А3, 29 на 42 сантиметра. Каждый постер аккуратно упакован в специальный тубус, а тубус украшен новогодней наклейкой.
Цена: 800 рублей. Купить можно, написав в директ инстаграма.