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В Иркутске представили проект нового конгрессно-выставочного комплекса на месте «Сибэкспоцентра»

На семинаре «Конгрессно-выставочный туризм как приоритетное направление развития Иркутска», организованном компанией En+, сообщили о создании нового конгрессно-выставочного центра на месте «Сибэкспоцентра» в микрорайоне Солнечный. Проект уже готов, поддержку в реализации окажет «Туризм.РФ». Для этого в 2022 году государственная корпорация планирует направить финансирование в размере более 800 миллионов рублей, сообщает ИА «ИркСиб».

«Проект получил одобрение совета директоров. 15 тысяч квадратных метров конгрессно-выставочной инфраструктуры — это значительный вклад в развитие делового туризма в Восточной Сибири», – отметил представитель госкорпорации «Туризм.РФ» Михаил Вагайцев.

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